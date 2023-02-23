Александр Мостовой считает, что в матче с «Краснодаром» погода будет на стороне ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России между ЦСКА и «Краснодаром».
«Тут ситуация похожа на «Локомотив» — «Спартак», потому что особо и ЦСКА, и «Краснодар» мы в зимней паузе не видели. Наверное, за счёт домашнего поля у ЦСКА будет небольшое преимущество. Погода будет немного на стороне ЦСКА», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 23 февраля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Также сегодня в рамках Кубка России состоится ещё одна встреча: в Самаре сыграют «Крылья Советов» и московское «Динамо» (15:00 мск).
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