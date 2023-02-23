«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Матч состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Костанца, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамалё, Грулёв, Смолов.
Ответный матч между командами состоится в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 20:00 мск.
Сегодня, 23 февраля, свой матч в Кубке России также сыграют ЦСКА и «Краснодар» (17:30 мск).
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