«Крылья Советов» — «Динамо»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу. Матч состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Костанца, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Даса, Кутицкий, Фомин, Захарян, Нгамалё, Грулёв, Смолов.

Ответный матч между командами состоится в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Сегодня, 23 февраля, свой матч в Кубке России также сыграют ЦСКА и «Краснодар» (17:30 мск).