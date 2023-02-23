Семак: чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и технике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с ульяновской «Волгой». Игра пройдёт 25 февраля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

«Подготовка проходит в стандартном режиме, все готовятся к матчу — за исключением тех, кто дисквалифицирован. Все остальные готовы выйти на поле.

Почему команда тренируется на базе, а не на стадионе? По двум причинам. С одной стороны, нам нужно беречь наше поле на стадионе, которое быстро придёт в негодность, если его часто эксплуатировать. Вторая причина — условия, приближенные к тем, в которых нам предстоит сыграть следующую игру, — поле, погода, дыхание. Всё это привело к тому, что мы тренируемся на базе.

Будут ли погодные условия на руку «Волге»? Думаю, конечно, на руку. Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и техническом оснащении игроков, игра становится более простой, на первый план выходит движение, борьба, единоборства, подборы. Качество поля, как мы видим по матчам, которые уже были сыграны, имеет значение. Что касается «Волги», то это очень хорошая команда, которая играет в хороший футбол: быстрый, интенсивный. Матчи, которые мы видели, нам понравились. Тем не менее кубковые встречи всегда отличаются — это матчи без права на ошибку и здесь шансы всегда пятьдесят на пятьдесят», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».