Мележиков оценил итоги зимней трансферной кампании «Спартака»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал итоги зимней трансферной кампании для красно-белых.
«Трансферное окно, наверное, больше оценивает тренерский штаб. Они оценивают его положительно», — приводит слова Мележикова ТАСС.
Отметим, что зимой состав «Спартака» пополнили защитники Томаш Тавареш из «Бенфики» и Алексис Дуарте из «Серро Портеньо». Красно-белых покинули два защитника — россиянин Николай Рассказов и словенец Миха Мевля.
Вчера, 22 февраля, «Спартак» провёл первый официальный матч в 2023 году. Команда Гильермо Абаскаля обыграла в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» со счётом 1:0. Следующий матч между командами состоится в понедельник, 27 февраля.
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