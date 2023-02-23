Осинькин — о матче с «Динамо»: «Крылья» хотят играть с атаками на пространстве

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о предстоящем матче 1/4 финала Кубка России с «Динамо».
«Мы привыкли, что поле в Самаре идеальное всегда. Но сегодня, учитывая, какая температура, мы немного опасаемся за газон. Это февраль месяц. Надеемся, что поле выдержит и не помешает командам показать определённый уровень игры. Сборы прошли хорошо. Подготовка получилась такой, какой мы её запланировали. Мы, как и «Динамо», любим быстрый футбол. Мы готовились к сопернику, готовились сами. Хотим играть с атаками на пространстве», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов» в клубном телеграм-канале.
Сегодня, 23 февраля, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 встретятся «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
- 23 февраля 2023
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