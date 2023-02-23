«Химки» подписали контракт с экс-защитником «Локо» и «Бенфики» Лысцовым
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Подмосковные «Химки» в телеграм-канале объявили о переходе в клуб защитника Виталия Лысцова.
27-летний футболист ранее выступал в Российской Премьер-Лиге за самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив», воспитанником которого является. В составе железнодорожников Лысцов становился обладателем Кубка России. Также защитник выступал за португальские «Униан Лейрию», «Бенфику Б» и «Тонделу».
«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков после 17 проведённых встреч. В первом матче после возобновления сезона команда Спартака Гогниева сыграет в Воронеже с местным «Факелом». Встреча состоится в пятницу, 3 марта. Начало — в 19:00 по московскому времени.
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