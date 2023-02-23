Андрей Соломатин назвал фаворита матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Краснодаром».
«ЦСКА — фаворит кубкового матча. Считаю, что мы победим. Раньше готовился идти на стадион, а сейчас неизвестно, буду ли смотреть. Посмотрим, как будет заполнен стадион.
Конечно, приятнее играть, когда заполнены трибуны, — это постоянная поддержка. На последний проигранный матч не нужно ориентироваться — лучше проигрывать на сборах, но выигрывать в официальных матчах», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится сегодня, 23 февраля, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
- 23 февраля 2023
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