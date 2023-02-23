Гендиректор «Бешикташа»: предлагали «Локомотиву» за трансфер Баринова только € 1,5 млн
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи отреагировал на слова футбольного агента Павла Батанина, который заявил, что за его клиента Дмитрия Баринова турецкий «Бешикташ» предлагал € 5 млн.
«Бешикташ» предлагал «Локомотиву» за трансфер Баринова только € 1,5 млн. Больше предложений от нас не было», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.
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