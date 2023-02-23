«Крылья Советов» — «Динамо»: команды не открыли счёт в первом тайме матча Кубка России

В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России, в котором местные «Крылья Советов» принимают московское «Динамо». По окончании первого тайма счёт ничейный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первые 45 минут встречи «Динамо» владело мячом 55% игрового времени, «Крылья» — 45%. Москвичи нанесли шесть ударов по воротам, хозяева — ноль.
Сегодня, 23 февраля, в Кубке России состоится ещё один матч: ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Краснодар». Начало — в 17:30 по московскому времени.
Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями» пройдёт в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
- 23 февраля 2023
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