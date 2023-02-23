Колосков: надо, чтобы и трибуны были с подогревом

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что российскому футболу не надо возвращаться на систему «весна-осень».
«Сейчас мы без еврокубков, потом нас снова туда примут. И что, снова переходить на «осень-весна»? Я бы не стал шарахаться из стороны в сторону, честно говоря. Сейчас Россия идёт по правильному пути. Надо думать не о структурных преобразованиях и реформах, а о создании инфраструктуры.
У нас сейчас все поля с подогревом. Надо, чтобы и трибуны были с подогревом. Чтобы люди могли приехать на стадион на своих машинах, чтобы стоянки были хорошие. Создать удобства для зрителей — вот о чём сейчас надо думать, а не о том, на какую систему переходить: «осень-весна» или «весна-осень». Думаю, эту тему надо закрыть раз и навсегда», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
- 23 февраля 2023
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