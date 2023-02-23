Аршавин назвал «Зенит» самым популярным клубом страны

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» является самым популярным клубом страны.

«Для меня самая популярная команда страны – «Зенит». Разговаривал с теми, кто отвечает за пиар, медиа, — сказали, что проводили опрос и мы самые популярные. Тиктоки, ещё что-то — мы на первом месте. В современном мире смотрят на табло.

Как «Спартаку» догонять? Тоже проводить акции, ездить, побеждать, выигрывать чемпионство. У меня нет антагонизма к «Спартаку», хотя понятно, что это наши соперники. Так мы общаемся, это здоровое соперничество, это хорошо и нормально», — цитирует Аршавина «РБ Спорт».

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