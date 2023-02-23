Хави: это лучший «МЮ» за последние годы. «Барселоне» предстоит очень сложный матч

Главный тренер «Барселоны» Хави накануне ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о сопернике, а также не стал расставлять приоритеты между еврокубками и чемпионатом Испании.

«Нам предстоит очень сложный матч. «МЮ» — одна из лучших команд в Европе. Это лучший «Юнайтед» за последние годы. Мы должны проявить свою индивидуальность.

Лига Европы или Примера? Я не могу отказываться от чего-либо. Мы «Барселона», и мы здесь не для того, чтобы выбирать. Вылет из Лиги Европы станет очень большим разочарованием. Посмотрим, изменилась ли «Барса» с прошлого матча и справимся ли мы с поставленной задачей. Пока затрудняюсь сказать, сможем мы это сделать или нет», – приводит слова Хави Marca.

Напомним, в первой встрече в Испании команды сыграли вничью — 2:2.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: