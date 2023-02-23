Семак рассказал о состоянии игроков «Зенита» после зимних сборов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков «Зенита» после зимних сборов. Напомним, сезон-2022/2023 возобновится для «Зенита» уже в субботу, 25 февраля. Сине-бело-голубые проведут матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) с ульяновской «Волгой».
«Вышли ли игроки из-под нагрузок, которые были на сборах? Да, сейчас команда работает в привычном режиме. Мы дали ребятам немного отдохнуть после сборов — и психологически, и функционально — а потом вернулись к тому режиму, к которому футболисты привыкли», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Сергея Семака набрала 42 очка в 17 матчах.
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