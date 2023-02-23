Колосков: владелец клуба — хозяин-барин. Что хочет, то и делает

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил поведение владельца и создателя «Краснодара» Сергея Галицкого в годовщину основания краснодарского клуба.

«Я не думаю, что Галицкий на самом деле жестко руководит тренерами. Когда-то в этом пытались обвинить Федуна, потом его супругу… Это все не имеет отношения к футболу, на это не надо обращать внимания. Есть владелец клуба, он хозяин-барин, что хочет, то и делает. И потом, кто у нас не меняет тренеров, назовите мне клуб?

«Зенит» — единственный, кто в последнее время не меняет. А все остальные — «Спартак», «Динамо», «Локомотив» — пачками меняют тренеров, и года не успевают те проработать. Поэтому я бы не стал упрекать Галицкого в том, что он часто меняет тренеров», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».