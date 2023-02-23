Ловчев: давненько не видел, чтобы «Спартак» так отбивался в концовке, как в игре с «Локо»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:0).
«Вижу адекватного человека Абаскаля — выходит на камеру и не выпендривается, говорит, как есть, не жалуется. Говорит, что футбол — это зрелище, он для народа. Что люди пришли, надо выходить и делать то, что должно.
В связи с такой погодой, на мой взгляд, и не выставляет ни одного иностранца. В сезоне будут играть Бальде, Промес и остальные, но в таких условиях они практически никогда не играли. А русские играли, им привычнее.
Более того, несмотря на поле, на мяч кирпичом, «Спартак» в первом тайме выглядел точно так же, как и по теплу в Эмиратах. В первом тайме «Спартак» должен был решать задачу не просто победы, но и выхода.
А во втором всё поменялось. Показалось, что «Спартака» физически не хватило. В первом тайме «Локо» показал наличие футболистов, а во втором — игру. И хозяева должны были сравнивать.
Почему отменили гол? У меня вопросов нет, всё правильно. Там человек, который был вне игры, помешал футболисту «Спартака» выбить этот мяч.
Давненько не видел, чтобы «Спартак» так отбивался и так выглядел в концовке. И это против «Локо», который только создаётся, — уверен, команда Галактионова будет прибавлять», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 23 февраля 2023
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