«Крылья Советов» — «Динамо»: Писарский открыл счёт в матче

В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России, в котором местные «Крылья Советов» принимают московское «Динамо». В начале второго тайма хозяева повели со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый гол во встрече на 48-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский. Этот гол стал для форварда дебютным за самарский клуб.

Сегодня, 23 февраля, в Кубке России состоится ещё один матч: ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Краснодар». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями» пройдёт в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.