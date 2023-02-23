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Писарский забил свой первый гол за «Крылья Советов» в дебютном матче за клуб

Писарский забил свой первый гол за «Крылья Советов» в дебютном матче за клуб
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В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России, в котором местные «Крылья Советов» принимают московское «Динамо». В начале второго тайма хозяева повели со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский открыл счёт во встрече на 48-й минуте. Этот мяч стал для 26-летнего футболиста первым за самарский клуб. Писарский проводит свой дебютный матч за «Крылья». В первой части сезона нападающий выступал за «Оренбург».

Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями» пройдёт в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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