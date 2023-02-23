Экс-вратарь «Зенита»: русская речь в Финляндии встречается всё реже

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал, что русская речь в Финляндии стала встречаться реже, чем раньше.

«Раньше ходил скоростной поезд «Аллегро» — три с половиной часа от Петербурга до Хельсинки. По ходу движения к тебе сначала российские пограничники подходят, потом — финские. Всё быстро, на хорошем уровне. Много людей ездили в Финляндию закупаться. А сейчас только автобусы остались. Дорога занимает шесть часов, но ещё столько же можешь проторчать на границе. Утомительно.

Тут иногда встречается русская речь, но уже намного реже, чем раньше», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»: