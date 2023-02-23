Источник: Малком получил почти 200 штрафов за нарушение ПДД в 2022 году

Бразильский нападающий «Зенита» Малком получил почти 200 штрафов за нарушение правил дорожного движения в 2022 году, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Отмечается, что треть правонарушений пришлась на ноябрь и декабрь 2022-го. Практически все выписаны за превышение скоростного режима. Малком купил автомобиль Lamborghini Urus в 2021 году у 31-летнего студента питерского ВУЗа из Бразилии. Сообщается, что футболист не откладывает оплату штрафов: в прошлом году он отдал за нарушения ПДД 190 тыс. рублей.
Напомним, 25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с клубом Малком выиграл три чемпионата и Суперкубка России, а также один Кубок России. В текущем сезоне форвард провёл 23 матча за «Зенит» во всех турнирах, забив 15 голов и отдав пять результативных передач.
- 23 февраля 2023
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