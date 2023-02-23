ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Медина, Карраскаль, Чалов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Алонсо, Кайо, Волков, Сперцян, Ленини, Боржес, Ионов, Мозес Дэвид, Кордоба.

Ответный матч между краснодарцами и москвичами состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, суперфинал Кубка России-2022/2023 состоится 11 июня.