Ловчев – о матчах зимой: неужели нельзя было в Москве построить хоть одну арену с крышей?

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев высказался о проведении матчей в холодное время года. Напомним, накануне «Локомотив» и «Спартак» встретились в матче 1/4 финала Кубка России (0:1) при температуре воздуха -13 градусов

«Ничего странного не произошло. В феврале бывает холодно, тут не подгадаешь. И претензии у меня не к календарю и не к его составителям, а более глобальные. Когда у нас строили стадионы к ЧМ, неужели нельзя было в Москве предусмотреть хотя бы один с крышей, как в Петербурге? Дорого? Но почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе? Зимы у нас не меняются, [а я] слышу призывы играть чуть не в январе. Зачем? Если хотите так, сделайте одну арену с крышей, пусть там играют.

Ведь сейчас в том же Черкизово умыли газон на пару месяцев на такой морозе. Глобально ничего страшного, а если на частности посмотреть — ну кому охота в такой холод и играть, и смотреть? Давайте думать о стадионе с крышей», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.