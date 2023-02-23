«Крылья Советов» — «Динамо»: Тюкавин сравнял счёт в матче

В эти минуты в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России, в котором местные «Крылья Советов» принимают московское «Динамо». На 83-й минуте встречи счёт ничейный — 1:1.

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На 81-й минуте ответный гол в составе «Динамо» забил нападающий Константин Тюкавин, воспользовавшись передачей от Ярослава Гладышева. Напомним, первый мяч во встрече на 48-й минуте забил нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский.

Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями» пройдёт в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.