Бушманов: «Спартак» заслуженно выиграл матч с «Локомотивом»
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Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов оценил игру красно-белых в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).
«Игра мне очень понравилась, очень динамичная, острая. «Спартак» в первом тайме играл просто здорово, думаю, мог забивать и больше. Во втором тайме «Локомотив» выглядел получше, мог и сравнять. Но если брать в целом, то «Спартак» заслуженно выиграл и показал отличный футбол при сложных условиях.
Пруцев? Просто великолепный матч провел, плюс и забил еще. Отлично сыграл, был там, где это нужно. Сейчас он показывает свои лучшие качества. Но я бы отметил еще и Чернова, он тоже был хорош сегодня. Везде успевал», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».
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