Бородюк: «Локомотив» провел отличную селекцию

Известный футболист и тренер Александр Бородюк оценил игру «Спартака» в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).
«Очень хороший матч, игра смотрелась, обе команды в достойных физических кондициях. Была борьба, создавали моменты в таких сложных погодных условиях. Дзюба? Я всегда оцениваю командные действия. Футболисты «Локомотива» выглядели достаточно хорошо. «Локомотив» провел отличную селекцию, посмотрите, какие у них футболисты, могут выйти и в любой момент усилить игру. По тому, как «Локомотив» действовал сегодня, думаю, у них все будет нормально.
Не знаю, вылетят ли они, я не прогнозист. Но по сегодняшней игре, по потенциалу, по игрокам — по всем компонентам у «Локомотива» есть шанс. Трактовки все время меняются, раньше эпизоды трактовались в пользу нападающего, если игрок ни на что не влияет. Посмотрели повтор, оказалось, что влиял, VAR увидел офсайд. Судейские вопросы — сложные, пусть арбитры сами разбираются», — цитирует Бородюка «РБ Спорт».
- 23 февраля 2023
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