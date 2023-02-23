Бородюк: «Локомотив» провел отличную селекцию

Известный футболист и тренер Александр Бородюк оценил игру «Спартака» в матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).

«Очень хороший матч, игра смотрелась, обе команды в достойных физических кондициях. Была борьба, создавали моменты в таких сложных погодных условиях. Дзюба? Я всегда оцениваю командные действия. Футболисты «Локомотива» выглядели достаточно хорошо. «Локомотив» провел отличную селекцию, посмотрите, какие у них футболисты, могут выйти и в любой момент усилить игру. По тому, как «Локомотив» действовал сегодня, думаю, у них все будет нормально.

Не знаю, вылетят ли они, я не прогнозист. Но по сегодняшней игре, по потенциалу, по игрокам — по всем компонентам у «Локомотива» есть шанс. Трактовки все время меняются, раньше эпизоды трактовались в пользу нападающего, если игрок ни на что не влияет. Посмотрели повтор, оказалось, что влиял, VAR увидел офсайд. Судейские вопросы — сложные, пусть арбитры сами разбираются», — цитирует Бородюка «РБ Спорт».