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«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

«Крылья Советов» обыграли «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
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Самарские «Крылья Советов» одержали победу над московским «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре.

Счёт в матче на 48-й минуте открыл нападающий «Крыльев» Владимир Писарский, забивший дебютный мяч за клуб. Ответный гол на 80-й минуте на счету форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Победный мяч в составе самарцев на 88-й минуте забил Александр Зуев.

Ответная встреча между «Динамо» и «Крыльями» состоится в среду, 1 марта, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня, 23 февраля, свой матч в рамках Кубка России также проведут ЦСКА и «Краснодар» (17:30 мск).

Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
23 февраля 2023, четверг. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Писарский – 48'   1:1 Тюкавин – 80'   2:1 Зуев – 88'
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