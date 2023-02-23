«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Клемана Тюрпена прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч, который состоялся 16 февраля, прошёл в равной борьбе и завершился вничью — 2:2. В первом тайме команды не обменялись голами, но во втором забили на двоих четыре мяча. В составе «Барселоны» отличились Маркос Алонсо и Рафинья, а в за «Манчестер Юнайтед» забили Маркус Рашфорд и защитник сине-гранатовых Жюль Кунде, срезавший мяч в собственные ворота.

Напомним, что в осенней части еврокубков «Барселона» выступала в Лиге чемпионов, но смогла занять только третье место группы С, уступив первые две строчки «Баварии» и «Интеру». «Манчестер Юнайтед» в своём квартете Е Лиги Европы занял второе место, уступив лидерство «Реалу Сосьедаду».