В ЦСКА ответили на вопрос, как клубу провести остаток сезона с двумя нападающими
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Тренер ЦСКА Олег Фоменко поделился ожиданиями от предстоящего матча Фонбет Кубка России с «Краснодаром», оценил качество поля, а также объяснил, как клуб продолжит выступления в сезоне с двумя форвардами в составе.
«Игра покажет готовность команды. Сейчас его оцениваем как нормальное. Почему Акинфеев, а не Тороп? Выбор тренера. Поле жалко. После игры ему будет не очень хорошо. Два нападающих на остаток сезона? У нас 20 игроков, есть ещё футболисты, которые могут сыграть на позиции форварда», — передаёт слова Фоменко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» начнётся в 17:30 по московскому времени. Ответный матч пройдёт в Краснодаре во вторник, 28 февраля. Стартовый свисток — в 19:30 мск.
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