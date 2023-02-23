Новичок «Краснодара» Кади: ещё сложно говорить на русском. Буду учить язык вместе с женой

Новичок «Краснодара» Кади Боржес рассказал о том, с кем больше всего общается в клубе, а также о планах изучать русский язык.

«Общаюсь с латиноамериканцами. Мы говорим на одном языке, хорошо знаем менталитет друг друга. С Кайо быстро нашли общий язык, ведь мы оба из Бразилии. Русский язык почти не знаю, поэтому пока меньше общаюсь с россиянами.

Да, я уже знаком с русским языком, потому что тренер в «Карабахе» говорил на нём. Многие игроки там тоже говорили на русском, так что ваша речь мне знакома. Правда, в Азербайджане я делал упор на изучении английского — тренер говорил и на нём.

Но планирую изучать русский, как только жена переедет ко мне в Россию. Это для меня очень важно. Будем вместе с ней заниматься с преподавателем. Сейчас могу сказать несколько слов: «Хорошо, спасибо, вперёд, назад, спасибо, пожалуйста». Неплохо понимаю, но говорить ещё сложно», — приводит слова Боржеса Metaratings.