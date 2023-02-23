ЦСКА — «Краснодар»: Мойзес открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» проходит первый матч матч 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимает «Краснодар».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый гол во встрече на 10-й минуте забил защитник армейцев Мойзес, замкнувший после углового ударом головой скидку Виллиана Роши.

Ответный матч между краснодарцами и москвичами состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по московскому времени.