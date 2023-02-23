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ЦСКА — «Краснодар»: Мойзес открыл счёт на 10-й минуте

ЦСКА — «Краснодар»: Мойзес открыл счёт на 10-й минуте
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» проходит первый матч матч 1/4 финала Пути РПЛ в рамках Фонбет Кубка России, в котором ЦСКА принимает «Краснодар».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Первый гол во встрече на 10-й минуте забил защитник армейцев Мойзес, замкнувший после углового ударом головой скидку Виллиана Роши.

Ответный матч между краснодарцами и москвичами состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по московскому времени.

Фонбет Кубок России. 1/4 финала (Путь РПЛ)
23 февраля 2023, четверг. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Мойзес – 10'   2:0 Чалов – 30'
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