Кади: до «Краснодара» было несколько предложений из России

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес, перешедший в клуб в январе 2023 года, рассказал о своём трансфере, о также о желании других российских клубов подписать его.
«За неделю до начала отпуска в конце прошлого года я узнал, что «Краснодар» интересуется мной. Обычно я сам не занимаюсь трансферными делами, у меня для этого есть агент. Сначала не думал, что «Краснодар» готов заплатить отступные, ведь за три месяца до этого я подписал новый контракт с «Карабахом». Но когда стало понятно, как сильно в клубе рассчитывают на меня, я сказал агенту, что хочу принять этот вызов. Для меня это большое испытание. Я очень счастлив, у меня огромные ожидания.
Было несколько предложений из России, но раньше. Ещё до того, как подписал новый контракт с «Карабахом». Какие клубы? Отвечу на русском: «Это секрет!»
Советовался ли с другими игроками из России? Да, я с ними разговаривал, спрашивал о клубе и инфраструктуре. Сам я мог только посмотреть матчи, но многого о «Краснодаре» не знал. Зато их ответы определили мой выбор. Теперь с нетерпением жду возможности сыграть на нашем красивом стадионе», — приводит слова Боржеса Metaratings.
- 23 февраля 2023
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