Кади: согласен с Мусаевым, что я был лучшим игроком в чемпионате Азербайджана

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес, перешедший в клубиз «Карабаха», рассказал о своих сильных сторонах как игрока, а также отреагировал на слова экс-тренера клуба Мурада Мусаева, назвавшего его лучшим футболистом Азербайджана.

«Какие мои сильные стороны? Гибкость. Мне нетрудно поменять свою позицию, если это нужно команде. Люблю играть в пас и бить со средней дистанции. Но сейчас важно сработаться с партнёрами, чтобы мы классно использовали возможности друг друга.

Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал меня лучшим футболистом чемпионата Азербайджана? Да, согласен! (смеётся)», — приводит слова бразильского игрока Metatatings.

Напомним, Кади Боржес стал футболистом «Краснодара» в конце января 2023 года. За 26-летнего игрока было заплачено «Карабаху» около € 2 млн.