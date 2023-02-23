Кади: согласен с Мусаевым, что я был лучшим игроком в чемпионате Азербайджана

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес, перешедший в клубиз «Карабаха», рассказал о своих сильных сторонах как игрока, а также отреагировал на слова экс-тренера клуба Мурада Мусаева, назвавшего его лучшим футболистом Азербайджана.
«Какие мои сильные стороны? Гибкость. Мне нетрудно поменять свою позицию, если это нужно команде. Люблю играть в пас и бить со средней дистанции. Но сейчас важно сработаться с партнёрами, чтобы мы классно использовали возможности друг друга.
Бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал меня лучшим футболистом чемпионата Азербайджана? Да, согласен! (смеётся)», — приводит слова бразильского игрока Metatatings.
Напомним, Кади Боржес стал футболистом «Краснодара» в конце января 2023 года. За 26-летнего игрока было заплачено «Карабаху» около € 2 млн.
- 23 февраля 2023
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