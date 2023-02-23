Сычёв — о «Локомотиве»: нахождение на дне турнирной таблицы не внушает оптимизма

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, что необходимо клубу, чтобы набрать игровые кондиции, а также ответил на вопрос, смогут ли железнодорожники сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас нужно наигрывать новые связи и схемы, потому что времени до начала чемпионата не так много. Каждая игра важна. Вряд ли сейчас стоит разделять Кубок и чемпионат. Игровая практика в официальных матчах никогда не заменит товарищеские.

Перспективы «Локомотива» в РПЛ? Пока трудно что-то прогнозировать. Важно начать с побед — тогда к команде придёт уверенность в своих силах, а игроки проявят свои лучшие качества. Нахождение на дне турнирной таблицы не внушает оптимизма. Всё это закомплексовывает ребят», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.