Мората: расизм неприемлем. Этому не должно быть места в футболе

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората резко выступил против проявлений расизма во время футбольных матчей, заявив, что все лица, уличённые в расизме, должны быть наказаны пожизненным запретом на посещение игр.
«Это неприемлемо, такому не должно быть места в футболе. Даже если человек, находясь на стадионе, делает это в первый раз, его должны забанить пожизненно, потому что люди часто приходят на спортивные соревнования вместе с детьми. Я считаю, что такое поведение должно наказываться пожизненным запретом на посещение матчей, потому что это спорт», — приводит слова Мораты ESPN.
30-летний Мората отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами в 31 матче за «матрасников» в текущем сезоне.
Гол Гризманна принёс «Атлетико» домашнюю победу над «Атлетиком»:
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