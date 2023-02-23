ЦСКА — «Краснодар»: Чалов увеличил преимущество армейцев

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов забил второй гол своей команды в проходящем в эти минуты матче четвертьфинала Фонбет Кубка России (путь РПЛ) с «Краснодаром» (2:0). Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чалов поразил ворота краснодарцев на 30-й минуте матча, точным ударом головой замкнув передачу парагвайского полузащитника армейцев Хесуса Медины.

Первый гол во встрече на 10-й минуте забил защитник армейцев Мойзес, после углового замкнувший ударом головой скидку Виллиана Роши.

Ответный матч между краснодарцами и москвичами состоится во вторник 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.