«Когда собираюсь получать? Не знаю, когда помогут». Мостовой — о тренерской лицензии

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, собирается ли он получать тренерскую лицензию.

«Когда собираюсь получать тренерскую лицензию? Не знаю, когда помогут. Я не давал рекламу — меня спросили, а я просто ответил. Честно скажу, что не знаю, сколько стоит получить тренерскую лицензию.

Давайте так. Мне всё-таки не 25 лет, я в 25 лет только в футбол играл. Я думаю, что те, кто отдали всю жизнь футболу, заслуживают того, чтобы у них была такая возможность — тренировать. Я ведь не иду в больницу и не оперирую никого, говоря о том, что у меня есть лицензия! Я говорю о том, чем всю жизнь занимался, а мне уже за 50 (смеётся). Сделаю – сделаю, получится – значит, получится. Сейчас, мне кажется, в жизни намного больше вещей, о которых нужно думать.

Сейчас сколько людей стоят с бумажками, и никому всё равно не нужны — и у нас, и в Европе. Я с ходу человек 30 назову тренеров, которые нигде не работают, потому что команд столько нет! Есть многие, которые никогда не играли нигде, и пролезают везде — как Тедеско и другие. Вот этому я удивляюсь. А потом меня и критикуют ещё. Порой думаешь: «Зачем столько играл в футбол»?» – приводит слова Мостового Vprognoze.ru.