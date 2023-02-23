Хаджи: в первом тайме с «Локо» казалось, что за «Спартак» играли переодетые «барселончики»

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 1:0.

«Первый тайм мне очень понравился: казалось, что за «Спартак» играли переодетые «барселончики». Всё получалось: хорошие движение, пасы и разумные действия. Во втором тайме как будто подменили команду — «Локомотив» это уловил. Я боялся, как бы не проиграли. Хорошо, что судьи не засчитал гол. «Локомотив» жалко, но как болельщик «Спартака» — я был рад.

«Локомотив» усилился и очень понравился. Дзюба был очень заметен — не зря его болельщики признали лучшим игроком матча.

Снова разные таймы — как и в предыдущей игре между командами: тогда первый тайм «Спартак» доминировал, а потом стух. Чего-то не хватает на все 90 минут», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.