Игрок «Локомотива» Куликов: Дзюба и Пиняев здорово дебютировали в дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов поделился мнением о дебюте в составе железнодорожников форвардов Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Дзюба и Пиняев здорово дебютировали в дерби со «Спартаком». Они большие молодцы. Если продолжат работать в том же духе, то у них всё будет хорошо. Все новички отлично влились в команду — мы вместе провели целые сборы. Можно сказать, что мы уже достигли полного взаимопонимания», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в понедельник, 27 февраля, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20:00 мск.