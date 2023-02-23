«Наполи» продлит контракт со Спаллетти на один год. Тренер получит € 2,7 млн

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти близок к активации пункта об автоматическом продлении контракта с неаполитанцами. Об этом сообщает Football Italia с ссылкой на Il Mattino.
По информации источника, руководство «Наполи» не хочет терять Спаллетти летом и активирует опцию продления контракта с итальянским специалистом ещё на один сезон. За следующий год таким образом итальянец получит € 2,7 млн. В случае успехе руководство неаполитанцев сможет в будущем активировать опцию продления ещё на один год.
В текущем сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти безоговорочно лидирует в турнирной таблице итальянской Серии A, набрав после 23 сыгранных матчей 62 очка и опережая ближайших преследователей на 15 очков.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы
- 23 февраля 2023
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