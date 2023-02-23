Источник: отступные за Захаряна увеличатся до € 20 млн летом и до € 25 млн в 2024 году
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Сумма отступных за полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна будет постепенно увеличиваться. Об этом сообщает турецкий журналист Якуп Чинар в своём «твиттере».
По информации источника, отступные за Захаряна увеличатся до € 20 млн ближайшим летом и до € 25 млн в 2024 году. В прошедшее зимнее трансферное окно и ранее контракт полузащитника можно было выкупить за € 15 млн.
Напомним, ранее к Захаряну проявляли интерес лондонский «Челси» и турецкий «Галатасарай». Переход 19-летнего полузащитника «Динамо» в стан «аристократов» сорвался из-за экономических санкций, наложенных на Россию Великобританией. Сделка по переходу Захаряна в «Галатасарай» не была осуществлена из-за нежелания игрока переезжать в Турцию.
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