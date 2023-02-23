«Монако» — «Байер»: Головин выйдет в стартовом составе монегасков
Поделиться
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на второй матч 1/16 Лиги Европы с леверкузенским «Байером», который пройдёт сегодня, 23 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток в игре прозвучит в 20:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Энрике, Сарр, Дисаси, Матсима, Головин, Фофана, Камара, Дьятта, Бен Йеддер, Бен-Сегир.
Стартовый состав «Байера»: Градецки, Инапье, Та, Тапсоба, Фримпонг, Баккер, Андрих, Паласиос, Виртц, Гложек, Адли.
Первый матч между соперниками прошёл 16 февраля в Леверкузе. Сильнее в той встрече оказались футболисты «Монако», одержавшие победу 3:2.
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:26
-
20:23
-
20:21
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:11
-
20:07
-
20:05
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:52
-
19:38
-
19:34
-
19:27
-
19:11
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:45
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:30
-
18:19
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:04
-
17:59
Партнерский контент