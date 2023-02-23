«Монако» — «Байер»: Головин выйдет в стартовом составе монегасков

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на второй матч 1/16 Лиги Европы с леверкузенским «Байером», который пройдёт сегодня, 23 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток в игре прозвучит в 20:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Энрике, Сарр, Дисаси, Матсима, Головин, Фофана, Камара, Дьятта, Бен Йеддер, Бен-Сегир.

Стартовый состав «Байера»: Градецки, Инапье, Та, Тапсоба, Фримпонг, Баккер, Андрих, Паласиос, Виртц, Гложек, Адли.

Первый матч между соперниками прошёл 16 февраля в Леверкузе. Сильнее в той встрече оказались футболисты «Монако», одержавшие победу 3:2.