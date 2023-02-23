Игорь Дивеев: показалось, что ЦСКА в полнейшем порядке? Есть такое. Главное — не сглазить
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился впечатлениями после победы над «Краснодаром» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (3:0).
«Отличный матч. Показалось, что ЦСКА в полнейшем порядке? Да, есть такое. Всё очень хорошо. Главное — не сглазить. Ещё нужна результативность», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов
Ответный матч между краснодарцами и москвичами состоится во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Напомним, суперфинал Кубка России-2022/2023 состоится 11 июня.
Ближайшую игру в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 5 марта, когда встретятся на выезде с «Сочи».
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