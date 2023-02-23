Игрок ЦСКА Ермаков: VAR в Кубке России долго смотрят. В ЛЧ за минуту принимают решения
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Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков оценил время принятия решений судьями после просмотра VAR, заявив, что в Лиге чемпионов подобные моменты происходят гораздо быстрее.
«VAR долго смотрят. В Лиге чемпионов за минуту принимают решения. Здесь — иначе. Не знаю, почему так долго. Главное — правильно. Не очень приятно стоять на таком морозе», — передаёт слова Ермакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
ЦСКА разгромил «Краснодар» в проходившем сегодня, 23 февраля, матче четвертьфинала Фонбет Кубка России со счётом 3:0. Голами в составе армейцев отметились нападающие Фёдор Чалов и Антон Заболотный, а также защитник Мойзес. Ответная встреча между московским и краснодарским клубом должна состояться 28 февраля в Краснодаре.
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