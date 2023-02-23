Родриго Бентанкура прооперировали. Он вернётся в строй «Тоттенхэма» не раньше ноября

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур рискует не сыграть до конца 2023 года. Как сообщает Sky Sports, 25-летний уругваец перенёс операцию на левом колене, и теперь его возвращение на поле ожидается не раньше ноября.

В игре 23-го тура АПЛ с «Лестером» (1:4) Бентанкур получил разрыв крестообразной связки и был заменён на 65-й минуте матча. После матча «Тоттенхэм» подтвердил травму уругвайского полузащитника, сообщив, что он больше не сыграет в сезоне-2022/2023.

В текущем сезоне Родриго Бентанкур провёл за лондонский клуб 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Команда Антонио Конте занимает пятую позицию в турнирной таблице английского первенства, набрав 42 очка в 24 матчах. 25-летний Бентанкур выступает за «Тоттенхэм» с января 2022 года. Ранее он играл за «Ювентус».