«Ребята показали страсть». Федотов высказался о разгромной победе ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Краснодаром» (3:0) в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Ребята показали страсть, спасибо огромное болельщикам. Хочется посетовать на реализацию: не забили пенальти, выход один на один. Мы недавно видели матч, где команда вела 2:0, и чем все закончилось. Так что реализацию нужно держать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче с «Краснодаром» в составе армейцев отличились голами Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра пройдёт во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ближайшую игру в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 5 марта, когда встретятся на выезде с «Сочи».