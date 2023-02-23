«Ребята показали страсть». Федотов высказался о разгромной победе ЦСКА над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над «Краснодаром» (3:0) в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).
«Ребята показали страсть, спасибо огромное болельщикам. Хочется посетовать на реализацию: не забили пенальти, выход один на один. Мы недавно видели матч, где команда вела 2:0, и чем все закончилось. Так что реализацию нужно держать», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В матче с «Краснодаром» в составе армейцев отличились голами Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра пройдёт во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Ближайшую игру в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 5 марта, когда встретятся на выезде с «Сочи».
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