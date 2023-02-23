Владимир Федотов: реализацию ЦСКА надо сдвинуть с мёртвой точки

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после разгромной победы над «Краснодаром» со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) посетовал на плохую реализацию футболистов своей команды, а также высказался о форварде Хорхе Карраскале, который попал в штангу при реализации 11-метрового удара.

«Реализацию надо сдвинуть с мертвой точки. Потренируем. Не скажу, что дело в психологии. Карраскаль попал в перекладину? Такое случается. Ответственность Карраскаль понимает. Мог исправится дальше, но не случилось», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В составе армейцев голами отличились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра ЦСКА с «Краснодаром» состоится уже во вторник, 28 февраля, начало в 19:30 мск.