Владимир Федотов: реализацию ЦСКА надо сдвинуть с мёртвой точки

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после разгромной победы над «Краснодаром» со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) посетовал на плохую реализацию футболистов своей команды, а также высказался о форварде Хорхе Карраскале, который попал в штангу при реализации 11-метрового удара.
«Реализацию надо сдвинуть с мертвой точки. Потренируем. Не скажу, что дело в психологии. Карраскаль попал в перекладину? Такое случается. Ответственность Карраскаль понимает. Мог исправится дальше, но не случилось», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В составе армейцев голами отличились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра ЦСКА с «Краснодаром» состоится уже во вторник, 28 февраля, начало в 19:30 мск.
- 23 февраля 2023
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