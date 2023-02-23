Федотов: Акинфееву всего пару сезончиков до 400 сухих игр в карьере

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы своих подопечных над «Краснодаром» со счётом 3:0 в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) рассказал об игровой роли Ивана Облякова, а также ответил на вопрос, сможет ли голкипер Игорь Акинфеев достигнуть отметки в 400 сухих игр за армейский клуб.

«Обляков всё умеет и знает на позиции левого латераля. Он первая кандидатура на эту позицию в сложившейся ситуации.

Почему Акинфееву до цифры 400 не доиграть? Всего пару сезончиков до этой цифры. Особенно при его профессиональном отношении к себе», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная четвертьфинальная игра между ЦСКА и «Краснодаром» состоится уже во вторник, 28 февраля, стартовый свисток судьи о начале встречи прозвучит в 19:30 мск.