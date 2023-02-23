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Иван Обляков: 350-я «сухая» игра Акинфеева? Подарок на футбольном поле — мы выиграли!

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков после победы над «Краснодаром» (3:0) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России ответил на вопрос о поздравлении вратаря команды Игоря Акинфеева с 350-й «сухой» игрой в карьере.

«Как поздравили Акинфеева с 350-й «сухой» игрой в карьере? Команда поаплодировала, все поздравили. Подарок? Подарок на футбольном поле — мы выиграли!», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче с «Краснодаром» в составе армейцев голами отличились Мойзес, Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Ответная игра пройдёт во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ближайшую игру в рамках Российской Премьер-Лиги армейцы проведут 5 марта, когда встретятся на выезде с «Сочи».