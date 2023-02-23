«Все замёрзли, мяч дубовый». Тюкавин — о матче «Динамо» с «Крыльями Советов» в Самаре

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов» (1:2).

«Обидно, что пропустили в концовке. Тяжёлая игра, плюс погодные условия сами видите какие. Все замёрзли, мяч дубовый. Но ничего страшного, все были в равных условиях. У нас есть ещё ответная игра дома с нашими болельщиками. Поэтому мы ждём, что они нас поддержат и с ними мы победим.

Что сказалось на поражении? Совокупность факторов. Давно не играли, может, где‑то заигрывались. Ничего страшного, разберём игру. У нас есть время подготовиться к ответной встрече. Выйдем с другим настроем и желанием», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Отметим, что Тюкавин забил единственный мяч «Динамо» в матче с «Крыльями Советов».