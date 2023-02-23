Медина — о победе над «Краснодаром»: для иностранцев тяжело играть при такой погоде

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Краснодаром» в первом матче Фонбет Кубка России (3:0), отметив, что иностранным футболистам было тяжело играть при такой погоде.

«Честно говоря, не знал, что вчера у «Спартака» в стартовали составе вышли одни россияне. Вы меня удивили.

Иностранцам тяжело при таких погодных условиях. Но, как мне кажется, мы здорово сыграли. Качество игры не пострадало.

Мы провели замечательный матч: доминировали и создавали опасные моменты. Могли забивать больше голов. Может быть, наше активное начало сказалось на «Краснодаре». Возможно, при таких погодных условиях им играть сложнее», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.