Медина — о победе над «Краснодаром»: для иностранцев тяжело играть при такой погоде
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Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу над «Краснодаром» в первом матче Фонбет Кубка России (3:0), отметив, что иностранным футболистам было тяжело играть при такой погоде.
«Честно говоря, не знал, что вчера у «Спартака» в стартовали составе вышли одни россияне. Вы меня удивили.
Иностранцам тяжело при таких погодных условиях. Но, как мне кажется, мы здорово сыграли. Качество игры не пострадало.
Мы провели замечательный матч: доминировали и создавали опасные моменты. Могли забивать больше голов. Может быть, наше активное начало сказалось на «Краснодаре». Возможно, при таких погодных условиях им играть сложнее», — передаёт слова Медины корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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