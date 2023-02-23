Фёдор Чалов признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Краснодар»
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Сегодня, 23 февраля, завершился первый матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором ЦСКА на своём поле разгромил «Краснодар» со счётом 3:0. Лучшим игроком встречи был признан нападающий армейцев Фёдор Чалов, который забил один из голов своей команды в середине первого тайма.
Чалов забил гол на 30-й минуте встречи. Крайний нападающий Хесус Медина сделал навес в штрафную, где Фёдор выпрыгнул выше своих оппонентов и головой отправил мяч в сетку. Кроме 24-летнего россиянина, голами в составе армейцев также отметились защитник Мойзес и форвард Антон Заболотный.
Ответный четвертьфинальный матч между командами состоится в Краснодаре во вторник, 28 февраля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.
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